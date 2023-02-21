Пушилин назвал визит Байдена в Киев демонстративным

Пушилин рассказал, зачем президент США Джо Байден приезжал в Киев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Президент США Джо Байден приехал в Киев в понедельник 20 февраля для того, чтобы продемонстрировать, «кто в доме хозяин». Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин, назвав визит американского президента в украинскую столицу «демонстративным» и назвал ряд других причин, побудивших Байдена встретиться с Зеленским.

«Нужно «поддержать» украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно «поддержать» падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Денис Пушилин подчеркнул, что нынешнее украинское правительство подчиняется командам из США.

Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля.

Визит Джо Байдена в Киев прошел в обстановке секретности и длился всего шесть часов.

Американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.