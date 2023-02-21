Сенатор Пушков объяснил, почему Запад не сможет убедить глобальный Юг в опасности «российской угрозы»

Российский сенатор Пушков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для Глобального Юга, ни для Запада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западные политики не смогут убедить «глобальный Юг» в наличии некоей универсальной «российской угрозы», якобы представляющей опасность для всего мира. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментирую публикацию британского издания FT об итогах Мюнхенской конференции.

«Причина проста: Россия не представляет угрозу для Глобального Юга, напротив, она - его ценный партнер», - написал Пушков в Telegram, подчеркнув, что от России не исходила и не исходит угроза и для западного мира.

«Это Запад выбрал политику необьявленной войны против России, которая может привести к прямому военному конфликту НАТО и России. И именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности», - отметил политик.

Напомним, 19 февраля завершила свою работу ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности – международный форум, на котором обычно обсуждаются вопросы внешней политики, безопасности и обороны. Второй раз мероприятие прошло без участия России.

По итогам мероприятия политолог Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России.