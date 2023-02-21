Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 февраля 2023 2:27

Сенатор Пушков объяснил, почему Запад не сможет убедить глобальный Юг в опасности «российской угрозы»

Российский политик напомнил, что от России не исходила и не исходит угроза
Мария ПАВЛОВА
Российский сенатор Пушков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для Глобального Юга, ни для Запада.

Российский сенатор Пушков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для Глобального Юга, ни для Запада.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западные политики не смогут убедить «глобальный Юг» в наличии некоей универсальной «российской угрозы», якобы представляющей опасность для всего мира. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментирую публикацию британского издания FT об итогах Мюнхенской конференции.

«Причина проста: Россия не представляет угрозу для Глобального Юга, напротив, она - его ценный партнер», - написал Пушков в Telegram, подчеркнув, что от России не исходила и не исходит угроза и для западного мира.

«Это Запад выбрал политику необьявленной войны против России, которая может привести к прямому военному конфликту НАТО и России. И именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности», - отметил политик.

Напомним, 19 февраля завершила свою работу ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности – международный форум, на котором обычно обсуждаются вопросы внешней политики, безопасности и обороны. Второй раз мероприятие прошло без участия России.

По итогам мероприятия политолог Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России.