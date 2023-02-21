Жители Турции и Сирии видели голубую вспышку в небе перед землетрясением 20 февраля

Очевидцы рассказали о загадочной вспышке голубого света перед землетрясением в Турции и Сирии. Фото: REUTERS

Вспышка голубого света появилась в небе непосредственно перед землетрясением в Турции и Сирии в понедельник 20 февраля. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Очевидцы выкладывают в сеть фото и видео голубой вспышки, утверждая, что загадочное явление произошло за несколько секунд до землетрясения. О вспышке сообщают из Сирии и из приграничных регионов Турции.

Радиостанция Sham FM попросила прокомментировать это явление директора высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Халу Хасан. Специалист затруднилась дать объяснение голубому свету, но допустила, что он мог наблюдаться из-за изменения электрического и магнитного поля перед землетрясением.

Ранее сообщалось, что в Турции есть разрушения из-за повторных землетрясений 20 февраля.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о трех погибших после землетрясений в понедельник 20 февраля.

Напомним, вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения.