ЕС продлил действие антироссийских санкций до февраля 2024 года. Фото: REUTERS

Действие антироссийских санкций Евросоюза будет продлено еще на год, до 24 февраля 2024 года. Такое решение принял Совет ЕС.

«Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», - цитирует ТАСС сообщение в «Официальном журнале Евросоюза».

Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций против России включает ограничения на 11 млрд евро. В нем будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов для военного производства.

Ранее сообщалось, что несмотря на антироссийские санкции Запада, по подсчетам статистического ведомства по итогам прошлого года ВВП России упал всего на 2,1%.

Также сообщалось, что политолог Алексей Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем миллион американцев мечтает переехать жить в Россию.