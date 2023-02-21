Что произошло в ночь на 21 февраля

В Турции и Сирии перед землетрясением 20 февраля люди видели в небе голубую вспышку. Фото: REUTERS

Жители Сирии и приграничных районов Турции сообщают о загадочной голубой вспышке, возникшей в небе непосредственно перед землетрясением 20 февраля. Фото и видео вспышки выкладывают в социальные сети. Ученые не смогли дать объяснение этому явлению.

Поезд «Киев-Варшава» сошел с рельсов в Волынской области Украины, правоохранительные органы проводят досудебное расследование. Сообщается, что никто не пострадал.

Германия предостерегает своих граждан от поездок в Россию. Об этом сказано в заявлении, распространенном в понедельник 20 февраля МИД ФРГ. В Министерстве иностранных дел Германии особо выделили российские города Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Краснодар и Ростов как не рекомендуемые для посещения.

Церемония оглашения послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в традиционном формате в Гостином дворе в Москве. Она начнется в полдень вторника 21 февраля, проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Смотреть трансляцию можно будет на сайте kp.ru.

Украинский президент Владимир Зеленский оскорбил американского коллегу своим внешним видом во время встречи в Киеве в понедельник 20 февраля. Такое мнение высказала Мэрджори Тейлор Грин, конгрессвумен из США. Политик отметила, что Зеленский явился на встречу без галстука в то время, как Байден был одет безукоризненно.

Президент США Джо Байден приехал в Киев в понедельник 20 февраля для того, чтобы продемонстрировать, «кто в доме хозяин». Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин, назвав визит американского президента в украинскую столицу «демонстративным» и перечислил ряд других причин, побудивших Байдена встретиться с Зеленским.

Меньше половины обещанных Западом Киеву в качестве финансовой помощи средств на настоящий момент получено Украиной. Об этом пишет в понедельник, 2 февраля британская газета Financial Times. Издание ссылается на данные аналитиков Института мировой экономики. Сообщается, что западные страны обязались передать Киеву 64 млрд евро финансовой помощи, но на декабрь 2022 года Украина получила только 31 млрд. Речь идет о сумме без учета военной помощи, уточняет издание.

Польские садоводы нуждаются в немедленной помощи государства из-за того, что рынок яблок практически рухнул. Об этом заявил президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский. Причиной плачевного положения Малишевский называет запрет на экспорт яблок в Россию.

Действие антироссийских санкций Евросоюза будет продлено еще на год, до 24 февраля 2024 года. Такое решение принял Совет ЕС.