Австралийская журналистка рассмеялась до слез при просмотре подборки видео с оговорками Байдена Фото: REUTERS

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи рассмеялась до слез после просмотра ролика, в котором были собраны наиболее известные оговорки президента США Джо Байдена.

Журналистка вместе с соведущими говорила об итогах обследования американского лидера, согласно которым тот может эффективно выполнять свою работу на посту главы государства.

Панахи отметила, что «чрезвычайно детальное» неврологическое обследование президента США не установило каких-либо признаков снижения когнитивных способностей, а зрителям тем временем показали подборку оговорок американского лидера, а после просмотра этого ролика ведущая рассмеялась до слез.

«Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем "свободным миром", чем нынешний главнокомандующий», - сказала она.

Напомним, в медицинском обследовании говорилось о том, что Байден здоров и не страдает склерозом, а также болезнью Паркинсона. Тем временем бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что администрация «укрывает» правду о состоянии здоровья президента США.