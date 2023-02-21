Кузбасс признан лучшей территорией горнолыжного туризма в России

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.​

Кузбасс стал лучшей территорией горнолыжного туризма в России по итогам 2022 года. Эксперты туристической отрасли присудили региону первое место Всероссийской премии Russian Travel Awards. Кузбасс заявил о себе в 5 номинациях, и в каждой из них одержал победу или занял призовое место. Всего за первенство в финале премии соревновались 42 региона.

«На туристическом рынке России Кузбасс уверенно занимает лидирующие позиции по ряду направлений, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Это результат совместных усилий, которые мы предпринимаем по созданию современной туристической инфраструктуры, проведению мероприятий событийного туризма, разработке новых маршрутов. Кузбасс становится все более привлекательным для путешественников из России и со всего мира».

Эксперты премии особо отметили самый продолжительный горнолыжный сезон с натуральным снегом в нашей стране: в Кузбассе можно кататься с ноября по май. Гостей принимают 24 горнолыжных комплекса, лыжникам доступны более 100 км трасс и 58 подъемников.