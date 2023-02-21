Число жертв новых землетрясений в турецком Хатае выросло до шести человек

Число погибших при новом землетрясении в Хатае достигло шести человек Фото: REUTERS

В турецкой провинции Хатай, где с интервалом в три минуты произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, в результате подземных толчков погибли шесть человек. Об этом сообщает местная газета Star.

Ранее турецкие журналисты сообщали о трех погибших. По данным министерства здравоохранения Турции, травмы получили около 300 человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, новые подземные толчки магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы вечером в понедельник, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай, рядом с городом Дефне, вблизи от турецко-сирийской границы. Эпицентр землетрясения находился на глубине всего 2 км.

Напомним, западные журналисты сообщили, что ряд зданий разрушен в Турции 20 февраля из-за новых подземных толчков. Множество людей оказались под завалами, их извлекают спасатели.

Ранее сообщалось, что катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии уникально количеством афтершоков, то есть повторных подземных толчков. После первого, самого мощного толчка магнитолой 7,8, зафиксированы сотни афтершоков разной силы.