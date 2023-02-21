На пляже в Японии нашли подозрительный шар из металла диаметром 1,5 метра.

Подозрительный металлический шар диаметром около 1,5 метров обнаружили на пляже префектуры Сидзуока недалеко от города Хамамацу. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила газета Nishinippon.

Отмечается, что граждан призвали не приближаться к объекту из-за угрозы взрыва. Сам район, где был найден металлический шар, был оцеплен, а на месте сейчас работают правоохранительные органы, которые совместно с представителями Сил самообороны Японии стараются определить, что представляет собой шар, случайно найденный местным жителем.

Как передает телеканал Daiichi TV, шар из металла обнаружила местная жительница, которая и позвонила правоохранительным органам в 8:45 по местному времени во вторник, 21 февраля. Отмечается, что фотографии шара отправлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Напомним, ранее о цепочке светящихся шаров заявили журналистам китайских СМИ жители города Цицикар, а в Пентагоне заявили, что американские военные успешно сбили уже четвертый по счету, неопознанный шар над территорией США.