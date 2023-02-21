ЦБ России ужесточит регулирование ипотеки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ ужесточает регулирование ипотеки в России с 1 мая текущего года, в том числе будут повышены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Как уточняется ЦБ РФ, совместные программы банков и застройщиков приводят к подорожанию квартир в новостройках, увеличивая также разрыв в стоимости со вторичным жильем. Сообщается, что принятые меры направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, а также купировать риски ценового пузыря.

«Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве», - сказано в заявлении регулятора, где также сообщается, что данные надбавки будут учитывать завышение стоимости жилья на первичном рынке при использовании ипотеки.

Напомним, ранее коммерческий директор компании ASTERUS Вера Стефан рассказала о подорожании ипотеки от застройщиков. Как уточнила эксперт по недвижимости, в стране изменились условия покупки жилья в ипотеку. По ее словам, возросли расходы по сделке для девелоперов, которые стали платить повышенную комиссию банку, однако, как она отметила, это значит, что вскоре эту комиссию могут перенести и на покупателя.