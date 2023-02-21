Джо Байден и Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Чиновники из администрации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена могут использовать военную помощь для манипуляции властями Украины, в том числе принуждения Киева к сделке с Москвой. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на советника главы Незалежной Владимира Зеленского.

"И на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку", - утверждает собеседник журналистов.

По его словам, Киев опасается, что Белый дом использует Конгресс как оправдание для сворачивания обещанной военной помощи, тем самым вынуждая украинских политиков вступить в переговоры по мирному урегулированию ситуации.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь на Украине и как можно скорее сесть за стол переговоров. По ее словам, Киев законодательно запретил переговоры с Россией в сентябре 2022 года.

Напомним, американский публицист Тед Карпенгер призвал западных лидеров не рассчитывать на победу Украины в конфликте. По словам Карпенгера, на данный момент у Киева нет достаточного количества ресурсов и техники, поэтому украинской стороне нужно как можно быстрее соглашаться на мирные переговоры.