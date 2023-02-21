Глава МИД Литвы заявил об отсутствии у Запада общей цели на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди западных стран отсутствует согласие по вопросам преследуемых ими целей в украинском конфликте. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мой главный вопрос - почему мы никогда не обсуждали конечную цель? Единственные обсуждения или идеи... касаются переговоров и мирных процессов», - приводит издание Politico слова главы литовского внешнеполитического ведомства.

По словам Ландсбергиса, все это заставляет нервничать жителей из Прибалтики. Министр также заявляет, что неспособность определить цели, а также обсудить их в итоге оставляет место для маневра тем, кто «колеблется». Кроме того, он считает, что из-за отсутствия согласованных целей помощь Киеву принимает нерегулярный характер.

Напомним, накануне президент Литвы Гитанас Науседа снова призвал западные страны переступить «красные линии» в вопросе военной помощи Украине, заявив, что Запад «тратит время впустую».