Многие в Белом доме и Пентагоне не знали о поездке Байдена в Киев Фото: СОЦСЕТИ

Президент США Джо Байден окончательно решил поехать в Киев в пятницу 17 февраля, однако многие сотрудники Белого дома и Пентагона были не в курсе о намерениях американского лидера, поскольку эти планы тщательно скрывались. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Сообщается, что самолет президента США сначала прибыл на авиабазу Рамштайн, после чего американский лидер направился в польский город Жешува, откуда поехал в Киев на поезде, а в украинской столице он был к 8 утра по местному времени в понедельник, 21 февраля.

Отмечается, что в самолете были медперсонал, охранники, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а также два журналиста. Как сообщает издание, все получили данные о поездке в электронном письме с темой «Инструкция по прибытию на гольф-турнир».

Напомним, Байден прибыл в Киеве в понедельник, 20 февраля и провел встречу с украинским Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Сообщалось, что о визите главы Белого дома в украинскую столицу заранее никто не объявлял по соображениям безопасности. Как писал Politico, на подготовку визита ушла примерно неделя.