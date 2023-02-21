Правительство Италии не исключает отправку Украине ракет дальнего радиуса действия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Италии не исключает, что в будущем Киеву могут передать ракеты дальнего радиуса действия. Об этом во вторник, написала, газета Corriere della Sera.

Как передает издание, итальянские власти работают над новым, седьмым декретом о военной помощи Киеву, куда могут включить и беспилотники.

Издание отмечает, что на сегодняшний день запасы оружия у Италии невелики, а резерв для обороны территории страны затронуть не смогут. Однако источник в Министерстве обороны Италии заявляет, что «еще есть возможность удовлетворить запросы на оружие», а также «будут другие виды оружия».

Напомним, министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что декрет о новом пакете военной помощи Киеву, а также другую поддержку, официально одобрил итальянский премьер в начале февраля этого года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцы закончатся раньше, чем поставляемое Западом вооружение (подробнее)