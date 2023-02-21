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НовостиВ мире21 февраля 2023 7:43

Правительство Италии не исключает отправку Украине ракет дальнего радиуса действия

CDS: правительство Италии не исключает отправку Украине ракет дальнего радиуса действия
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство Италии не исключает отправку Украине ракет дальнего радиуса действия

Правительство Италии не исключает отправку Украине ракет дальнего радиуса действия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Италии не исключает, что в будущем Киеву могут передать ракеты дальнего радиуса действия. Об этом во вторник, написала, газета Corriere della Sera.

Как передает издание, итальянские власти работают над новым, седьмым декретом о военной помощи Киеву, куда могут включить и беспилотники.

Издание отмечает, что на сегодняшний день запасы оружия у Италии невелики, а резерв для обороны территории страны затронуть не смогут. Однако источник в Министерстве обороны Италии заявляет, что «еще есть возможность удовлетворить запросы на оружие», а также «будут другие виды оружия».

Напомним, министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что декрет о новом пакете военной помощи Киеву, а также другую поддержку, официально одобрил итальянский премьер в начале февраля этого года.

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