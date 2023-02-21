МИД Польши заявил о готовности полностью закрыть движение через границу с Белоруссией Фото: REUTERS

Варшава готова полностью закрыть движение через польско-белорусскую границу. Такое заявление во вторник, 21 февраля, сделал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Ранее Польша объявила о закрытии движения грузовиков на последнем работающем пункте грузового пропуска с Белоруссией Кукурыки-Козловичи. Теперь на границе двух республик остается только один пассажирский пункт пропуска Брест-Тересполь, а все грузовые закрыты. Вместе с тем польские власти разрешили грузовикам из Белоруссии заезжать через территорию Литвы и Латвии.

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства в эфире Польского радио, отвечая на вопрос о готовности Польши окончательно закрыть границу с Белоруссией.

При этом Яблоньский заявил, что данное решение не является политически мотивированными, заявив о растущей угрозе для безопасности.