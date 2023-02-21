МИД Италии назвал «почти невозможной» отправку боевых самолетов Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал практически невозможной отправку итальянских боевых самолетов Киеву.

Министр указал на проблему координации с союзниками для того, что понимать, какие именно самолеты будут посылать они, поскольку «нет смысла поставлять украинцам разные модели, потом есть проблема обучения пилотов».

«Короче говоря, мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью газете la Stampa.

Комментируя недостатки западных боеприпасов, которые поставляют Киеву, итальянский вице-премьер заявил, что в Европе сейчас рассматривают «возможность совместных подрядов» по аналогии с производством вакцин от коронавируса.

Напомним, ранее La Repubblica, ссылаясь источники, знакомые с вопросом, заявили, что Рим готов поставить Киеву истребители, но только после того, как их передадут другие страны Североатлантического союза в Европе.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцы закончатся раньше, чем поставляемое Западом вооружение (подробнее)