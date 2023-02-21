Депутат Журавлев заявил, что банки снизят комиссию при переводе денег участниками спецоперации

Госдума договорилась с Центробанком об снижении либо отмене комиссии при денежных переводах участниками спецоперации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Государственной думы России Алексей Журавлев сообщил, что парламентарии достигли договоренности с Центробанком о снижении или отмене комиссии при переводе денег участниками специальной военной операции на Украине своим родным и близким. Его слова приводит РИА Новости.

В сообщении уточняется, что аналогичная мера будет принято и касательно снятия наличных средств российскими военнослужащими, которые задействованы в спецоперации.

"Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка", - уточнил Журавлев.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин временно освободил от декларирования доходов и расходов военных, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновников, которых командировали в новые российские регионы. Соответствующий пункт содержится в указе главы государства, опубликованном 29 декабря 2022 года.

Уточняется, что данное решение будет оставаться в силе "в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ".

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