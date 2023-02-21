Толчки новых землетрясений ощутили в турецкой провинции Хатай и в курортной Анталье Фото: REUTERS

На юго-востоке Турции произошли новые землетрясения, подземные толчки также почувствовали в курортной Анталье. Однако по информации местных властей, на отдыхе российских туристов это никаким образом не сказалось.

В губернаторстве провинции отметили, что гражданам советуют не приближаться к берегу моря после новых землетрясений, поскольку есть риск повышения уровня воды. При этом угрозы цунами пока нет, предупреждение снято, заявил позже вице-президент страны Фуат Октай.

- Да, соответствующее предупреждение было после землетрясений, которые почувствовали и мы, здесь. Это норматив, такие предупреждения делаются, - заявили в губернаторстве РИА Новости.

Он также добавил, что на данный момент сообщения о какой-либо панике и недовольстве не поступали.

- Российские туристы любят Анталью и знают, что им всегда рады. С марта у нас начинается сезон, надеемся, что на потоке туристов, в том числе российских, это не отразится, - уточнил представитель местных властей.

До этого сообщалось, что спустя ровно две недели после разрушительного бедствия - новое мощное землетрясение в Турции и Сирии, в регионе снова ощущаются мощные подземные толчки. По словам корреспондента KP.RU в Турции, землетрясение магнитудой 6,4 началось в 20:04 по московскому времени 20 февраля. Его эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии.

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