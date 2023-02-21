Джо Байден Фото: REUTERS

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) надеются на открытие "второго фронта" на фоне визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Киев. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник, 21 февраля 2023 года.

"Многие рассчитывают на открытие "второго фронта", который позволит облегчить им ситуацию", - уточнил Марочко.

По его словам, украинские офицеры используют это событие для поднятия морального духа подчиненных, убеждая их что к концу недели случится "что-то серьезное".

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал визит американского президента в украинскую столицу "демонстративным". По его оценке, Джозеф Байден приехал в Киев 20 февраля для того, чтобы продемонстрировать, "кто в доме хозяин".

Как писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что посетил Киев ради подтверждения своей приверженности демократии и суверенитету Украины. В ходе визита в Польшу будет объявлено о дальнейших шагах по поддержке Киева, добавил глава Белого дома.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются деблокировать частично перекрытые пути снабжения Артемовска, в связи с чем направили в район населенного пункта Часов Яр националистов.

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