Песков рассказал о содержании послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Большая часть послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, будет, скорее всего, посвящена оценке причин и неизбежности специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что само послание продлится по меньшей мере час.

«На таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции ... Это, я думаю, главное, что все ждут», - заявил представитель Кремля, заявив, что на этой теме будут «концентрироваться президент».

По словам Пескова, сегодня «вся наша жизнь крутится вокруг темы» специальной военной операции.

Напомним, согласно представленной ранее телепрограмме, послание главы государства Федеральному собранию начнется в 12:00 во вторник, 21 февраля. Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Кремля сообщил, что на оглашении послания президента Федеральному Собранию РФ будут присутствовать участники специальной военной операции.