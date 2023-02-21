ВСУ начали учения в Чернобыльской зоне отчуждения Фото: REUTERS

Учения Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией. Об этом вечером 20 февраля сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

- Сейчас угрозы сухопутных действий с белорусской стороны нет. Этот уровень низкий, но мы это время используем для проведения учений (в Чернобыльской зоне) для укрепления нашей обороны, - приводит украинский "Пятый канал" слова Наева.

До этого сообщалось про другие учения украинских военных на границе с Республикой Беларусь. Как уточняется в сообщении, учения проходили в приграничных районах Ровенской области. Силовики отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались осуществить прорыв через северную границу и захватить в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцы закончатся раньше, чем поставляемое Западом вооружение (подробнее)