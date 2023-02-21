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НовостиВ мире21 февраля 2023 8:47

ВСУ начали учения в Чернобыльской зоне отчуждения

AFP: Украинские военные проводят учения в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией
София ГОНЧАРОВА
ВСУ начали учения в Чернобыльской зоне отчуждения

ВСУ начали учения в Чернобыльской зоне отчуждения

Фото: REUTERS

Учения Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией. Об этом вечером 20 февраля сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

- Сейчас угрозы сухопутных действий с белорусской стороны нет. Этот уровень низкий, но мы это время используем для проведения учений (в Чернобыльской зоне) для укрепления нашей обороны, - приводит украинский "Пятый канал" слова Наева.

До этого сообщалось про другие учения украинских военных на границе с Республикой Беларусь. Как уточняется в сообщении, учения проходили в приграничных районах Ровенской области. Силовики отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались осуществить прорыв через северную границу и захватить в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

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