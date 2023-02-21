Суд продлил арест жителю Карелии, обвиняемому в жестоком убийстве 26-летней девушки

Мужчину оставили под стражей до середины апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд продлил срок содержания под стражей для жителя Карелии, которого обвиняют в жестоком убийстве 26-летней Дианы Фроловой. История, потрясшая всю республику, произошла летом 2022 года. Тогда пропавшую девушку искали, что называется, всем миром. И увы, нашли мертвой в поселке Машозеро под Петрозаводском. В преступлении заподозрили 50-летнего соседа Дианы, уже имевшего несколько судимостей. Его задержали и отправили под арест. А сейчас срок продлили еще раз.

- Главный подозреваемый по делу об убийстве Дианы Фроловой останется под стражей до 14 апреля, - пишет «КарелИнформ».

В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но у следствия есть основания предполагать, что погибшая была изнасилована. Сам задержанный никаких показаний не дает. Известно, что тело девушки он вынес из квартиры в сумке. После чего на попутной машине вывез за город.

Друзья и родные Дианы Фроловой создали в Интернете петицию, в которой требуют пожизненного заключения для убийцы девушки.