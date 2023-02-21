Скинутая фотография из интернета обойдется жителю Приморья в кругленькую сумму

Фото: Центр "Амурский тигр"

Ситуации, когда жители Приморья встречают тигров, довольно частые для региона. Вот только одна из таких историй обернулась административным делом и судом. Как сообщает vostokmedia.com, в середине февраля 2023 года жители села Яковлевка начали получать от земляка фотографии амурского тигра с подписью, мол, хищник разгуливает по улице Совхозная, а местные власти скрывают информацию. Проживающая в указанном населенном пункте женщина забыла тревогу и обратилась в полицию.

Правоохранители сразу же выехали на место предполагаемого променада краснокнижного зверя, но там ни его, ни его отпечатков лап. Осмотр соседних участков тоже показал отсутствие тигра.

Тогда полицейские начали искать первоисточник «новости».

– Заведомо недостоверную информацию распространял 30-летний житель села Яковлевка. Фотографию молодой человек нашел в сети Интернет, – рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Вскоре подробности инцидента опубликовал в своем Telegram-канале глава Яковлевского муниципального района Алексей Коренчук. Он отметил, что сотрудники полиции составили протокол по статье 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), сейчас все материалы дела направлены в суд. Теперь возмутителю спокойствия грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.