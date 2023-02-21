Концерн "Калашников" объявил о серийном выпуске снайперской винтовки Чукавина

Снайперская винтовка Чукаева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) начала производиться серийно. Об этом объявил президент концерна "Калашников" (входит в "Ростех") Алан Лушников на выставке IDEX 2023.

- Винтовка Чукавина успешно прошла необходимые испытания. Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика. Конструкторской документации изделия присвоена литера "О1" для ведения серийного производства, - сказал он ТАСС.

Стоит отметить, что конструкция винтовки позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков и использование ими широкого спектра боевой экипировки.

Ранее сайт KP.RU писал, что сам ствол на винтовке может меняться, как под российский патрон 7,62х54 мм, так и под натовский – 7,62х51 мм, есть и вариант – дальнобойная СВЧ под патрон .338 LAPUA MAGNUM (8,6х70 мм). Кроме того, у СВЧ телескопический приклад, который позволяет подогнать оружие под стрелка, удобные крепления для глушителя, фонаря и тепловизора.