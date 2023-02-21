Путин напомнил о «потугах» Украины заполучить ядерное оружие

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, рассказывая о специальной военной операции, напомнил о «потугах» Украины заполучить ядерное оружие.

«Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий», - заявил российский лидер.

Путин также напомнил, что ядерные арсеналы есть не только у Соединенных Штатов, но также Великобритании, Франции и ФРГ, которые, как он заявил направлены против России. «Не учитывать этого мы не можем. Как и то, что первый договор СНВ заключался в 1991 году. В принципиально другой ситуации», - отметил президент России.

Напомним, ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал о возможном наличии ядерного оружия у Украины, отметив, что у этой страны «есть все, чтобы иметь такое оружие». По его словам, на сегодняшний день на данный момент никто не запретит Киеву иметь ядерное оружие.

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