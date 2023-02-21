Путин сообщил, что Россия получила лицемерную реакцию на предложения по безопасности

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что Россия была открыта к диалогу с Западом по безопасности, однако в ответ получала лицемерную реакцию, а также расширение Североатлантического альянса.

Как отметил российский лидер, западные стран решил «зонтиком прикрыться» от Москвы, которая получила прямой отказ по всем своим принципиальным предложениям по безопасности.

«Мы были открыты и готовы к диалогу с Западом, настаивали на неделимой системе безопасности. Но в ответ получали лицемерную реакцию. Были и конкретные действия - расширение НАТО, "зонтиком" решили прикрыться от нас, развертывание военных контингентов», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, Путин в своем послании также заявил, что западные страны развязали войну в Донбассе, а Россия только использует силу, чтобы ее остановить.

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