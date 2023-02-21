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НовостиПолитика21 февраля 2023 9:21

Путин сообщил, что Россия получила лицемерную реакцию на предложения по безопасности

По словам президента, западные стран решил «зонтиком прикрыться» от Москвы,
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что Россия была открыта к диалогу с Западом по безопасности, однако в ответ получала лицемерную реакцию, а также расширение Североатлантического альянса.

Как отметил российский лидер, западные стран решил «зонтиком прикрыться» от Москвы, которая получила прямой отказ по всем своим принципиальным предложениям по безопасности.

«Мы были открыты и готовы к диалогу с Западом, настаивали на неделимой системе безопасности. Но в ответ получали лицемерную реакцию. Были и конкретные действия - расширение НАТО, "зонтиком" решили прикрыться от нас, развертывание военных контингентов», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, Путин в своем послании также заявил, что западные страны развязали войну в Донбассе, а Россия только использует силу, чтобы ее остановить.

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