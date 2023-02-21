Путин заявил, что чем более дальнобойные средства дадут Киеву, тем дальше РФ будет отодвигать угрозу

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС

Вооруженные силы России будут отодвигать угрозу от границ РФ по мере поступления на Украину все более дальнобойных орудий, заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

«Чем более дальнобойные орудия будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, элиты Запада не скрывают, что хотят «покончить с Россией». В этой связи они хотят перевести пока еще локальный конфликт на Украину в глобальное противостояние, считает президент. По мнению Путина, в информационных атаках страны Запада выбирают прежде всего молодых людей, не прекращая вместе с тем нападки на российскую культуру, Русскую православную церковь и другие традиционные религиозные организации.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля глава государства заявлял, что Россия будет отвечать на внешние угрозы не только бронетехникой. По словам российского лидера, жители РФ «с молоком матери впитал в себя традиции своего народа, поколения победителей». Тем, кто шлет России угрозы, это, вероятно, непонятно, отметил Путин.

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