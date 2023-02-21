Путин поблагодарил всех участников спецоперации и восстановления новых регионов

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, поблагодарил всех участников специальной военной операции и восстановления новых регионов страны.

«В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм, чувство, которое присуще нашему народу. Хочу поблагодарить весь народ России за мужество и решимость, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур», - заявил российский лидер.

Глава государства выразил «особые слова» благодарности жителям Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей. «Вы сами определили свое будущее, сделали твердый выбор, в условиях, когда совсем рядом шли боевые действия. Но нет ничего сильнее решимости быть с Россией, со своей Родиной», - отметил президент России.

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