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НовостиПолитика21 февраля 2023 9:40

Путин поручил закрепить за каждым ветераном и каждой семьей погибших бойцов персональных соцработников

Работа государственного фонда помощи бойцам СВО должна быть открытой, подчеркнул глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил закрепить за каждым ветераном спецоперации на Украине и каждой семьей погибших в СВО военнослужащих персональных социальных работников.

«Работа государственного фонда должна быть открытой, а принцип оказания помощи простым. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой соцработник, координатор», – заявил глава государства в ходе послания Федеральному Собранию.

По словам российского лидера, Госфонд займется координацией социальной помощи, получения образования и повышения квалификации, а также реабилитации, ухода на дому и протезирования, занятий спортом и предпринимательством. Закрепленный за каждым участником спецоперации соцработник поможет решать возникающие вопросы в режиме реального времени. По поручению президента, работу фонда развернут во всех регионах в 2023 году.

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