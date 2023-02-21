Путин поручил закрепить за каждым ветераном и каждой семьей погибших бойцов персональных соцработников

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил закрепить за каждым ветераном спецоперации на Украине и каждой семьей погибших в СВО военнослужащих персональных социальных работников.

«Работа государственного фонда должна быть открытой, а принцип оказания помощи простым. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой соцработник, координатор», – заявил глава государства в ходе послания Федеральному Собранию.

По словам российского лидера, Госфонд займется координацией социальной помощи, получения образования и повышения квалификации, а также реабилитации, ухода на дому и протезирования, занятий спортом и предпринимательством. Закрепленный за каждым участником спецоперации соцработник поможет решать возникающие вопросы в режиме реального времени. По поручению президента, работу фонда развернут во всех регионах в 2023 году.

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