Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших бойцов и мирных жителей Донбасса в ходе оглашения послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

Российский лидер также отметил, что Москва сделает все, чтобы в новые регионы России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область), вошедшие в состав страны по итогам референдума, снова вернулся мир.

"Сделаем все, чтобы на нашу землю вернулся мир, - подчеркнул Владимир Путин. - За это, за своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости сегодня сражаются бойцы, наши герои".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же выступления Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции и восстановления новых регионов страны.

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