Глава Амурской области Василий Орлов обсудил с Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие региона

Василий Орлов обсудил с Валентиной Матвиенко перспективы социально-экономического развития региона. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Валентина Матвиенко поддержала проект строительства роддома в Благовещенске. Председатель Совета Федерации 21 февраля обсудила с губернатором Амурской области Василием Орловым перспективы социально-экономического развития региона. Главной темой встречи стали вопросы реализации постановления Совета Федерации, принятого по итогам Дней Амурской области в верхней палате парламента в феврале 2021 года. По словам Василия Орлова, шесть поручений из 20 выполнены полностью, еще 13 находится в работе.

«Одно поручение у нас «на паузе» - это строительство роддома в Благовещенске на 150 коек. У нас готова проектно-сметная документация, определен участок. Минздрав подтверждает целесообразность его строительства, но финансирование пока не выделено. В Благовещенске есть городской роддом и областной перинатальный комплекс, но их мощности недостаточно», - рассказал губернатор Приамурья.

Валентина Матвиенко пообещала поддержать реализацию этого важного для региона проекта.

Благодаря совместной работе с Советом Федерации Амурская область получила из федерального бюджета субсидию на строительство дамб в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского округа, находящихся в зоне риска подтопления из-за паводков. Региону также выделили средства на реконструкцию набережной реки Амур в Благовещенске и завершение берегоукрепления. При поддержке федерального центра власти Приамурья модернизировали котельную в Белогорске и приобрели оборудование для больницы в Тынде.

Василий Орлов также пригласил Валентину Матвиенко принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Полувековой юбилей БАМа будет отмечаться в июле 2024 года.