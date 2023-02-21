Путин сообщил, что программа бесплатной газификации в России будет продолжена

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС

Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

«Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты – детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты», – сказал глава государства.

По словам Путина, программа бесплатной газификации будет действовать для граждан страны на постоянной основе, и они всегда смогут обратиться за подключением. Как отметил политик, с этого года также стартует программа по ремонту систем ЖКХ, в рамках которой в эту сферу планируется направить 4,5 триллиона рублей в течение десяти лет.

Как писал сайт KP.RU, правительство России расширило и сделало бессрочной программу догазификации (социальной газификации). Это когда в газифицированных населенных пунктах газ до границ участка подводят бесплатно.

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