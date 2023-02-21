Минобороны Белоруссии: Украина сосредоточила значительную группировку ВСУ на границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко сообщил, что украинская сторона сосредоточила значительную группировку своих войск на границе с Республикой.

- Украинский конфликт существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь, - цитирует его пресс-служба военного ведомства Белоруссии.

Также Ревенко добавил, что вероятность возникновения вооруженных провокаций остается высокой на протяжении длительного времени.

До этого командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев сообщал, что страна начала учения Объединенных сил ВСУ в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией. Он отметил, что учения необходимы "для укрепления обороны".

Также сайт KP.RU писал про другие учения украинских военных на границе с Республикой Беларусь. Тогда учения проходили в приграничных районах Ровенской области.

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