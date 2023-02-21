Путин предложил страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 миллиона рублей

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений должно быть установлено на уровне 2,8 миллиона рублей, считает президент России Владимир Путин. Это в два раза больше, чем для банковских вкладов.

«Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», – заявил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

В настоящее время вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, их возврат гарантирован. Для пенсионных накоплений президент предложил установить сумму в два раза больше. Долгосрочные сбережения граждан являются важным источником инвестиционных ресурсов, поэтому важно стимулировать их приток, отметил Путин. Он поручил правительству ускорить внесение законопроектов для запуска соответствующей государственной программы с апреля этого года.

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