Путин заявил, что России не нужно занимать за рубежом, "кланяться и клянчить деньги"

Владимир Путин Фото: REUTERS

России не нужно занимать средства за рубежом, "кланяться и клянчить" деньги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

"России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги, - констатировал Путин. - И потом вести диалог - сколько отдавать".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же выступления Владимир Путин сообщил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад. Так, ВВП страны в 2022 году, согласно последним подсчетам, снизился на 2,1%, хотя ранее ему предрекали крупный обвал.

Глава государства также пришел к выводам, что Россия выходит на новый цикл экономики, а ее структура обретает качественно новый характер. По словам главы государства, необходимо не только приспособиться к текущим условиям, но и выйти на новые рубежи.

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