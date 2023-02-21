Путин: Никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто "лишился яхт и дворцов за рубежом".

По его словам, пришло время понять, что для Запада богатые россияне - "второсортные чужаки и никакие купленные титулы не помогут".

- Добавлю очень важную, но простую вещь - никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, кто лишился яхт, дворцов. А в разговорах на кухне люди, наверняка, припомнили приватизацию 90-х годов и показную демонстративную роскошь "новых элит", - сказал Путин во время выступления с посланием в Федеральному Собранию.

Президент РФ также напомнил, что у каждого есть возможность выбора, покушаться на которую никто не намерен.

- Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с арестованным счетом. Это право любого человека, мы даже на это не покушаемся. Но для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками. Они должны понять - они там второй сорт. Но есть и другой выбор - быть со своей Родиной, работать для соотечественников, менять жизнь вокруг себя в своей стране, - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию с выступления президента.

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