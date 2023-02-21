Путин: Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, назвал Россию открытой страной и самобытной цивилизацией, отметив, что в данном заявлении нет никаких претензий на исключительность.

«Россия - открытая страна и самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность. Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше», - заявил российский лидер, а также призвал бизнесменов быть вместе с Родиной.

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