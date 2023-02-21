ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 20%

В феврале ВТБ фиксирует увеличение спроса на ипотеку: за месяц клиенты банка оформили свыше 10 тысяч жилищных кредитов на 55 млрд рублей, что на 20% превышает результат января. По оценке специалистов банка, до конца февраля активность ипотечных заемщиков продолжит расти.

Наибольший объем продаж приходится на Москву и область: здесь с начала месяца заемщики оформили в ВТБ кредиты на 22 млрд рублей. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край, где банк выдал ипотеку более, чем на 5 млрд рублей, а также Санкт-Петербург с Ленинградской областью (4,2 млрд). Льготные и рыночные программы занимают примерно по 50% в структуре продаж банка.

«В феврале ипотечные заемщики увеличили спрос на ипотеку: текущие продажи уже на 20% превышают итоговые показатели января, а по результатам всего месяца мы ожидаем прирост минимум в 1,5 раза, - уточнил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Схожую тенденцию мы наблюдаем по всему рынку, основные факторы – большой выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также предложения в рамках субсидированных программ застройщиков. При этом результат февраля этого года может оказаться ниже прошлогоднего уровня, когда львиная доля продаж была сформирована на последней неделе месяца в ожидании резкого роста ставок по кредитам».

По прогнозам ВТБ, в целом в 2023 году выдачи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом.