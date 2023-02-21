Путин: безработица в России снизилась до 3,7%

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что безработица в России снизилась до 3,7%.

«Мы не допустили просадки на рынке труда, добились снижения безработицы. В условиях такой сложности! Рынок труда стал для нас более комфортным. У нас до пандемии был 4,7% безработицы, а сейчас 3,7%. Исторический минимум», - заявил российский лидер.

Глава государства также отметил, что экономический спад в стране был зарегистрирован только во 2 квартале, в 3 и 4 квартале был отмечен рост. «По оценкам специалистов, рост обретает новый характер - рынки АТР, не поставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью», - добавил российский президент.

Как писал сайт KP.RU, Путин в своем послании также сказал о том, что российская экономика оказалась прочнее, чем ожидали западные страны, напомнив о том, что ВВП в нашей стране в 2022 году, согласно последним прогнозам, снизился на 2,1%, однако ранее заявили об обвале.

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