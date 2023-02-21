Путин поручил вернуться к традиционной системе обучения в вузах

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил о необходимости вернуться к традиционной системе обучения в вузах.

Российский лидер назвал вопрос о высшей школе очень важным, указав на то, что в этой сфере «назрели важные изменения». «Во всех сферах нашей жизни. Первое - вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов, срок обучения может составить от четырех до шести лет. При этом, даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные профессии», - заявил президент.

Путин отметил, что в случае, если профессия будет требовать узкой специализации, то можно будет и продолжить обучение в магистратуре, а в отдельную отраслях будут выделять аспирантуру.

Напомним, ранее российское правительство упростило процедуру подачи документов в вуз онлайн. На портал «Поступление в вуз онлайн» будут автоматически выгружаться данные об абитуриенте.

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