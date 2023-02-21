Путин процитировал Столыпина: Право России - быть сильной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления с посланием к Федеральному Собранию процитировал слова председателя правительства Российской империи Петра Столыпина, напомнив, что право России - быть сильной страной.

- В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права - права России быть сильной, - сказал Путин.

Зал аплодировал на это высказывание стоя.

В ходе своего выступления с он также отметил, что требование НАТО вернуть ее инспекции на стратегические объекты России похожи на театр абсурда. Как отметил глава государства, заявки России на проведение инспекций на Западе постоянно отклоняются, поэтому российская сторона ничего не может проверить. В это время США и НАТО напрямую заявляют о планах поражения России, добавил президент.

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