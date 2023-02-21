Путин поручил выплачивать маткапитал в новых регионах России на детей с 2007 года рождения

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать материнский капитал жителям новых регионов РФ, которые имеют детей от 2007 года рождения и младше. Об этом российский лидер сообщил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

"Предлагаю предоставлять в новых регионах материнский капитал семьям, которые родились начиная с 2007 года, - уточнил глава государства. - То есть, с того момента, как она начала действовать в России".

Владимир Путин добавил, что детские выплаты являются самым быстрорастущим разделом закона о бюджете. Так, с 1 февраля размер маткапитала в России индексируется на величину инфляции (в этом году - 11,9%).

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер во время того же выступления отметил, что Москва сделает все, чтобы в новые регионы России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область), вошедшие в состав страны по итогам референдума, снова вернулся мир.

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