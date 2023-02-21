Путин поручил увеличить социальные налоговые вычеты в России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей, а также на собственное обучение и медицинские расходы.

Как заявил российский лидер социальный налоговый вычет на образование детей следует увеличить с 50 до 110 тысяч рублей, а на собственное обучение и медрасходы нужно повысить со 120 до 150 тысяч.

Глава государства заявил о необходимости не просто поднять сумму вычета, но также и его востребованность для того, чтобы данный вычет предоставлялся в проактивном режиме.

Напомним, государственная система здравоохранения и образования в России бесплатная, однако при необходимости платить за это деньги, можно вернуть часть затрат. Ранее сайт KP.RU рассказывал, как именно это можно сделать.

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