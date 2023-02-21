В Кемерове открылся международный пресс-центр Игр «Дети Азии»

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кемерове в Ледовом дворце «Кузбасс» для журналистов открылся главный медиацентр II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Более 450 представителей российских и зарубежных СМИ будут освещать ход соревнований, которые пройдут в регионе с 23 февраля по 5 марта. Заявки на аккредитацию подали корреспонденты из России, а также из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Республики Беларусь.

«В наших пресс-центрах созданы все условия для удобной работы журналистов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Установлено современное техническое оборудование для проведения прямых трансляций, чтобы СМИ обеспечили зрителям возможность погрузиться в атмосферу Игр и в реальном времени следить за спортивными событиями, болеть за спортсменов».

Прямая трансляция церемонии открытия игр запланирована 25 февраля на канале «Матч ТВ». Перед зрителями выступят олимпийский чемпион Евгений Плющенко с сыном Сашей, а также серебряный призер зимней Олимпиады в Пекине Александра Трусова.