Путин признал утратившим силу указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России

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Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, постановил признать утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса, который действовал с 2012 года.

«В целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605», - сказано документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал сайт KP.RU, в своем послании Путин также заявил, что неделю назад он подписал указ о постановке на боевое дежурство России новых стратегических комплексов наземного базирования, а также объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

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