Матвиенко сообщила, что послание Путина финансово просчитано

Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашенное 21 февраля 2023 года, просчитано с финансовой точки зрения. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, все ресурсы для реализации инициатив российского лидера имеются в наличии.

"Оно финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, в наличии и, безусловно, будут исполнены", - уточнила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному Собранию в 12 часов по московскому времени. Выступление продлилось больше 100 минут.

Российский лидер в ходе выступления коснулся тематики спецоперации, развития новых регионов России, выхода страны из договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также развития экономики государства.

С полной стенограммой обращения Владимира Путина предлагаем ознакомиться по ссылке. Увидеть видео выступления президента России можно здесь.

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