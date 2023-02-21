МИД России выразил протест послу США в связи с вовлеченностью Вашингтона в конфликт на Украине Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Линн Трейси, выразив ей протест в связи с вовлеченностью Вашингтона в боевые действия на Украине.

«В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», – сказано на сайте российского МИД.

В ведомстве в очередной раз отметили, что поставляемые Украине вооружения и персонал, обслуживающий их, в том числе граждане США, представляют законную цель для российской армии. Нынешний курса Вашингтона на углубление конфронтации с Москвой контрпродуктивен, поэтому для деэскалации США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины и прекратить антироссийскую активность, заявили в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве потребовали от американской стороны объяснить взрывы на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и перестать создавать препятствия расследованию диверсий на трубопроводах.

Как писал сайт KP.RU, посол РФ в США Игорь Гиренко заявил, что слова замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение ударов ВСУ по Крыму, являются подтверждением вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт.

Напомним, Нуланд ранее заявила, что США поддерживают удары ВСУ по Крыму и считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для Украины.

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