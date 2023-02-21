Премьер-министр Италии прибыла в Киев, где встретится с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони утром во вторник, 21 февраля, приехала в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство АНСА.

Как передает издание, в рамках своего визита глава итальянского правительства посетит Бучу и Ирпень.

Сообщается, что это первый визит Мелони на Украину, а днем ранее премьер Италии посетила Варшаву. Глава идольского ранее заявляла, что Рим будет продолжать оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Напомним, днем ранее, в понедельник, 20 февраля, Киев посетил президент США Джо Байден, где сообщил о планах после визита в украинскую столицу поехать в Польшу и встретиться с польским коллегой Анджеем Дудой. Кроме того, американский лидер сообщил, что Вашингтон и союзники передадут Киеву 700 танков, а также тысячи бронемашин и более 2 млн артиллерийских снарядов.

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