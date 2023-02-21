Вучич считает, что в зоне спецоперации на Украине будут серьезные изменения в течение трех дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В зоне проведения специальной военной операции на Украине в ближайшие три дня произойдут серьезные изменения, считает президент Сербии Александар Вучич.

"Из заявлений президента России Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине. Эта позиция осложнит положение Сербии как в политическом, так и во всех других отношениях. Я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада», – сказал он журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Сербии на встрече с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими политиками в Мюнхене заявил, что мир на Украину вернется не скоро. Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше политических последствий ожидает Европу, США и весь мир в целом, уверен Вучич.

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