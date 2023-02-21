Владимир Путин встретится с президентом Южной Осетии 22 февраля 2023 года Фото: Александр КОЦ

22 февраля 2023 года состоится встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Глава РЮО посетит Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.

В анонсе сообщается, что лидеры государств собираются обсудить текущее состояние отношений РФ и Южной Осетии, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В первую очередь речь пойдет о социально-экономической сфере.

Напомним, Россия входит в пятерку стран ООН, признавших независимость Республики Южная Осетия. Другие государства регулярно обращаются к Кремлю с требованием отказаться от этого решения.

В 2022 году шла речь о воссоединении Южной Осетии и РФ. Президент Республики Алан Гаглоев заявлял, что это «является вековой мечтой осетинского народа, за воплощение которой отдали жизнь лучшие представители народа». Планировали провести референдум, однако в последствии от него отказались.